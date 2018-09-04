أبها 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واستنطلق مطلع شهر محرم المقبل المرحلة الأولى للتقويم الذاتي بإدارة تعليم بيشة.وأوضح رئيس قسم الجودة الشاملة بالإدارة سعد بريك القرني أنه جرى توجيه جميع الأقسام ومكاتب التعليم لتفعيل آلية وخطوات التقويم الذاتي المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل فريق التقويم بالمكتب أو القسم، إلى جانب تنفيذ عدداً من ورش العمل.وأضاف أنه سيتم إجراء تقويم ذاتي تجريبي مع تحليل النتائج عبر تكليف فريق التطوير والتحسين بالقسم أو المكتب لاستكمال نواحي القصور ومعالجة نقاط الضعف، ويختتم بزيارة فريق التقويم الذاتي لإجراء التقويم النهائي.// انتهى //11:39ت م0050