الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسنظمت المؤسسة العامة للحبوب بالتعاون مع شركة سابك اليوم ورشة عمل بعنوان " السلامة في المنشآت " تناولت مناحي السلامة الأساسية والأمن في المنشآت.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الورشة تهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات المؤسسة العامة للحبوب لمواجهة أي مخاطر محتملة – لا سمح الله – , مشيراً إلى أن فكرة التنسيق مع شركة سابك جاءت للاستفادة من تجاربها بهدف الوصول لبيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة العاملين بها إذ تعد السلامة من مسؤولية الجميع وهي سلوك ومنهج وثقافة يجب التقيد به للوصول إلى بيئة عمل آمنه , مؤكداً أن المؤسسة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة من خلال العمل على تطوير أداء وقدرات الأفراد والمختصين بها بما يعزز هذا الجانب .وأشار إلى أن التعاون مع شركة سابك يأتي في إطار خبرتها في تطبيق نواحي السلامة كونها من الركائز الأساسية التي تهتم بها المؤسسة العامة للحبوب للحفاظ على أفرادها وممتلكاتها .// انتهى //11:40ت م0051