نجران 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومجلس الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل للتعريف بضريبة القيمة المضافة، وذلك بمقر الغرفة.وأوضح أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، أن الورشة تهدف إلى تعريف المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بالخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد والتسجيل في الضريبة، وفهم النظام المحاسبي وإدارة المشتريات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرار الضريبي.// انتهى //11:43ت م0053