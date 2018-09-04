أبها 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأعلن فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة ممثلاً بقسم التصوير الفوتوغرافي، إقامة معرض فوتوغرافي بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 88 مع إطلاق مسابقة لأجمل مشاركة بهذه المناسبة.وأفاد مدير الفرع فهيد بن عون آل جزوا أن المعرض الذي يقام بالتعاون مع نادي مصوري بيشة يتضمن العديد من البرامج احتفاءً بهذه الذكرى .من جهته بين مشرف لجنة التصوير الضوئي عبدالله المشري، أن المشاركة تشترط أن تكون الصورة المقدمة باستخدام كاميرا احترافية أو شبه احترافية، وبصيغة ملفات رقمية بامتداد (jpg)، ولا يقل طول الضلع الأكبر عن (3000) بكسل، ويسمح بتعديل الإضاءة واللون والحدة للصورة بشكل محدود لا يؤثر على أصل الصورة ولا تقبل الصور البانورامية، ولا يسمح بإضافة عناصر خارجية أو إزالة عناصر من الصورة، أو إعادة تركيبها ولا تقبل الصور المضاف إليها أي عنصر أو إطار أو توقيع أو تاريخ أو اسم المصور، وتقدم المشاركة البريد الإلكتروني bisha.p.a.ksa@gmail.com.// انتهى //11:45ت م0054