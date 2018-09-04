رام الله 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية رفض القرار الأميركي ومواصلة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".ونشرت أقوال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 27 طفلا إداريا منذ شهر أكتوبر عام 2015 وحتى أمس .وتطرقت الى اندلاع حريق هائل في المتحف الوطني البرازيلي، ما أدى إلى تدمير القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ويعود تاريخها إلى قرون.// انتهى //11:46ت م0055