الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسيبدأ وفدٌ من الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي زيارة للمملكة المتحدة يلتقي خلالها مجموعة من المسؤولين لتعزيز التكامل بين البلدين في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي .وسيلتقي الوفد خلال الزيارة التي تستمر ليومين رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، ورؤساء كبرى الشركات البريطانية المرتبطة بمجالات الطيران المدني، لبحث ومناقشة الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران كالبناء والتشييد وأنظمة التقنية وتشغيل المطارات وخدمات الطيران ونظام الملاحة والضيافة والسوق الحرة وغيرها، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومجالات الاستثمار في القطاع.وأوضح معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبد الحكيم التميمي أن الزيارة تأتي في إطار بناء شراكات استراتيجية دولية وإقليمية في مجال الطيران تعود بالنفع على صناعة الطيران المدني في المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام، كما تهدف الزيارة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك والمستمر في هذا القطاع الحيوي.ولفت التميمي إلى أهمية الحفاظ على المكانة البارزة التي تتبوّأها المملكة في محافل الطيران المدني الإقليمية والدولية والاستمرار والمتابعة في تطوير التعاون الدولي لمشاركة المملكة وإسهامها في صنع القرارات بقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي، مؤكّداً حرص الهيئة على تدعيم ركائز هذا القطاع وتسخير الإمكانات المطلوبة لمواكبة النمو الملحوظ فيه، وسعيها المتواصل إلى استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في البنى التحتية لمطارات المملكة والخدمات المقدّمة لمرتاديها.وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون الدولي المستمر للتوسّع في برامج تنمية الاستثمارات ورفع مستوى الخدمات العامة واللوجستية لقطاع الطيران المدني في المملكة وتأتي بعد زيارة رسمية مماثلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين، التقى وفد هيئة الطيران المدني خلالها كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في بناء المطارات وتقديم الاستشارات المتقدّمة في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي، وأبرم معالي رئيس الهيئة على هامشها مذكرة تفاهم مع إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مجالات عدة في مختلف قطاعات الطيران المدني.// انتهى //11:54ت م0058