عرعر 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر أمس الأول , الطلبة المستجدين في مسرح كلية التربية والآداب بعرعر, وذلك خلال البرنامج التعريفي للطلبة بجميع فروع الجامعة (عرعر - رفحاء - طريف - العويقيلة) بشطريها الطلاب والطالبات, الذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بالجامعة.وهنأ معاليه خلال اللقاء عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة العام الجامعي الجديد، متمنياً للطلاب والطالبات دوام التوفيق في دراستهم في رحاب الجامعة وتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في صنع مستقبل مشرق لهم وللوطن بإذن الله, موضحاً أن الجامعة تمكنت بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود ودعم حكومتنا الرشيدة، من تحقيق قفزات نوعية وأن توفر لأبنائها وبناتها جميع الخدمات اللازمة التي تعينهم على دراستهم، في جو أكاديمي متميز، وبيئة تعليمية محفزة, حاثاً الطلاب على الانضباط في الحضور، والالتزام بمعايير وأخلاقيات الجامعة، والتحلي بآداب العلم، والجد والاجتهاد.ونوه بما تشهده الجامعة من تطوير للخطط الدراسية على صعيد الكليات للوصول إلى التميز، مشيداً بتعاون الجميع في سبيل الوصول بالجامعة إلى المكانة المتميزة التي نفخر بها في مصاف الجامعات المرموقة.وأكد معالي مدير جامعة الحدود الشمالية, أن مكتبه مفتوح أمام جميع الطلاب لتذليل الصعاب، ولحل أي مشكلة قد تواجه أحدهم، بالإضافة إلى التواصل معه عبر البريد الإلكتروني الخاص به.يذكر أن البرنامج التعريفي يهدف إلى مساعدة الطلاب المستجدين في الحصول على المعلومات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات الطلابية، وتعريفهم بنظام الدراسة في الجامعة، وما تقدمه أقسام ووحدات عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، وكذلك التعريف بإجراءات استكمال قبول الطلبة بالجامعة، كإصدار البطاقة الجامعية، والتسجيل للحصول على المكافأة الشهرية، وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، ويعد هذا البرنامج أحد الأنشطة المهمة التي تساعد في تهيئة الطلبة المستجدين للتكيف مع متطلبات الدراسة الجامعية، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم في الجامعة.// انتهى //17:58ت م0192