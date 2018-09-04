سكاكا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, المواطن عبدالمجيد بن حواس السبيعي, الذي تبرع بجزء من كبده لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر لا تربطه به صلة قرابة، بعد أن علم عن حالته من خلال مناشدات والده في مواقع التواصل الاجتماعي.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، حيث أعرب الأمير بدر بن سلطان عن شكره للمواطن السبيعي لقاء هذا العمل الإنساني الذي قام به، داعياً سموه الله تعالى أن يجزيه خيراً على إنقاذه حياة هذا الطفل .// انتهى //18:00ت م0193