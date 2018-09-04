الخوخة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع السلال الغذائية على النازحين في مناطق السبيعة والفليفل ونبع التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 28 طنا و860 كيلو غراما من السلال الغذائية يستفيد منها 2340 نازحا، وهي ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية و14230 كرتوناً من التمر مخصصة للمحافظة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعًا .// انتهى //18:03ت م0194