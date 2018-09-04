لندن 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي اليوم وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى لندن.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خاصة التعاون التجاري، إضافة إلى بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين .// انتهى //18:09ت م0195