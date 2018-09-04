رياضي / العروبة ينهي تحضيراته لمواجهة نجران غدًا
الثلاثاء 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04 م واس
سكاكا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واس
أنهى فريق العروبة الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نجران ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .
وكان العروبة افتتح لقاءاته بخسارة من النجوم على أرضة في الجولة الأولى من الدوري الأسبوع الماضي .
وبدأ العروبة تحضيراته بداية الأسبوع بحصص تدريبية اشتملت على تمارين استرجاعية تخللها بعض الجوانب البدنية و الفنية ، كما فرض المدير الفني مكرم عبدالله تمارين صباحية ومسائية.
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18:14ت م
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