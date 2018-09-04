سكاكا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأنهى فريق العروبة الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نجران ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .وكان العروبة افتتح لقاءاته بخسارة من النجوم على أرضة في الجولة الأولى من الدوري الأسبوع الماضي .وبدأ العروبة تحضيراته بداية الأسبوع بحصص تدريبية اشتملت على تمارين استرجاعية تخللها بعض الجوانب البدنية و الفنية ، كما فرض المدير الفني مكرم عبدالله تمارين صباحية ومسائية.// انتهى //18:14ت م0197