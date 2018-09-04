جيزان ٢24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واس‏‎نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب بركات بن يحي عبده مشهور، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.‏‎من جانبهم عبر ذوو الشهيد مشهور، عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.// انتهى //18:14ت م0198