الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واستستأنف غدا الأربعاء, بقية مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم حيث يلتقيا فريق النهضة والجبلين على ملعب النهضة .ويستضيف فريق الوشم نظيره القيصومة على ملعبه بشقراء ، ويحل فريق الشعلة ضيفا على النجوم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .ويحل فريق العروبة ضيفًا على نجران في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويحل الأنصار ضيفا على فريق جدة بالملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجده .// انتهى //18:22ت م0199