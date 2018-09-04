رياضي / غدا تستأنف بقية مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الثلاثاء 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04 م واس
الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واس
تستأنف غدا الأربعاء, بقية مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم حيث يلتقيا فريق النهضة والجبلين على ملعب النهضة .
ويستضيف فريق الوشم نظيره القيصومة على ملعبه بشقراء ، ويحل فريق الشعلة ضيفا على النجوم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .
ويحل فريق العروبة ضيفًا على نجران في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ويحل الأنصار ضيفا على فريق جدة بالملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجده .
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18:22ت م
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