المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد برنامجاً بعنوان "مشاركة الحاج والزائر بتطييب المسجد النبوي" بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني، وذلك ضمن حملة الوكالة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في نسخته السادسة.وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالوكالة سعود بن عبدالرزاق العوفي أن البرنامج يهدف إلى مشاركة الحاج والزائر في تطهيير وتطييب المسجد النبوي وساحاته وجعله مكاناً نظيفاً ومناسباً للصلاة والعبادة ويعكس الصورة المشرفة للمسجد النبوي ومكانته.وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله-.// انتهى //18:38ت م0200