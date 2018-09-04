سكاكا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والوفد المرافق له.وبحث سموه خلال الاستقبال, الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات التابعة للمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأبناء منطقة الجوف في مجالات التدريب التقني والمهني وخدمة المجتمع والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات كافة التي تعترض تنفيذ المشروعات التابعة للمؤسسة بالمنطقة.ونوه سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع التدريب التقني والمهني وصقل مهارات الشباب، والعمل على تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة وتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 .كما جرى خلال الاستقبال مناقشة الخدمات المقدمة بالمؤسسة وفق الخطط والآليات والبرامج المعتمدة للكليات والمعاهد من قبل المؤسسة.من جانبه نوه الدكتور الفهيد بما تم طرحه خلال الاستقبال والاستماع من سمو أمير منطقة الجوف لاحتياجات أفرع المؤسسة واحتياجات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ودعم طموحات شباب وفتيات هذا الوطن.// انتهى //18:41ت م0201