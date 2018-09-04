تبوك 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك غداً ورشة عمل تحت عنوان " سلامة وجودة المنتجات الزراعية والغذائية "، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وأمانة منطقة تبوك، وذلك بمقر الفرع بتبوك.وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور العربي بن مهيدي العميم أن ورشة العمل ستناقش العديد من المحاور، التي تشمل مبادرة التوعية من خطورة المبيدات على الغذاء، والحد من بقايا المبيدات بالأغذية، والدور الرقابي لهيئة الغذاء والدواء على مصانع التمور.// انتهى //18:52ت م0203