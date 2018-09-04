الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسالتحق لاعب نادي النصر سلطان الغنام وحارس نادي الباطن محمد الربيعي بمعسكر المنتخب الوطني الأول الإعدادي في الرياض، الذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الأولى للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.وشهد تدريب المنتخب الذي جرى مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مشاركة الغنام والربيعي بعد قرار المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي باستدعائهما إلى المعسكر، فيما اكتفى المدافع معتز هوساوي بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي.وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم حصة خصصت للتمرير عبر مجموعات صغيرة، بعدها قسّم بيتزي اللاعبين إلى أربع مجموعات ليجري تقسيمتين على نصفي الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وسيجري المنتخب مساء غد الأربعاء حصة تدريبية مسائية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية عند السابعة مساء.// انتهى //22:04ت م0233