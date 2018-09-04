جيزان 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان اليوم ، اجتماعه الدوري الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس خالد بن محمد صايغ .ورفع صايغ ، في بداية الاجتماع ، التهنئة - باسمه وباسم الأعضاء والأمانة العامة - ، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على نجاح موسم حج هذا العام ، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في جميع الأصعدة ، ومن ذلك نجاحها في استقبال ملايين المسلمين وإدارة تحركاتهم بشكل سلس ومهارة تنظيمية عالية ، جعلت العديد من دول العالم ينبهرون بتنظيم السعودية لهذه الحشود الضخمة وإدارة تحركاتهم في مكة والمشاعر المقدسة ، ومن مستوى الجاهزية العالية من خبرات طويلة وأدوات وتقنيات حديثة لمواجهة أي حوادث طارئة وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء مناسكهم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.وعبر عن شكره وتقديره لجميع من أسهم في دعم الغرفة ، مشيراً إلى أن هناك حراكاً تنموياً إستثنائياً تشهده المملكة وعلى أساسه تتقدم الغرف بالمملكة بتسارع غير معهود نحو تحقيق رؤية 2030 .وبحث الاجتماع ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج وأهداف الغرفة ، منها العرض المقدم من لجنة الخدمة الاجتماعية بالغرفة لإقامة منتدى "الريادة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة" ، واستعراض نطاق أعمال اللجنة وجهودها في خدمة المجتمع بمنطقة جازان ومحافظاتها.واستعرض المجلس التقرير المالي (النصف سنوي) ، والتقرير الخاص بمراحل تنفيذ مشروع البرج الاستثماري الذي تنفذه الغرفة ، كما اطلع اعضاء المجلس على سير عمل اللجان ووضع الخطط وجدولة الاجتماعات في العام الجديد 1440هـ ، واعتمد المجلس خطة مشاركة الغرفة في اليوم الوطني( 88 ) التي تهدف إلى تنمية حس الانتماء إلى الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية والثقافية والتاريخية ، وإبراز هوية الغرفة الاقتصادية ومنجزاتها في جميع المجالات ، واعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال.// انتهى //22:23ت م0234