القاهرة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم في القاهرة مع رئيس برلمان مالاوي ريتشارد موسويا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها، وخاصة العلاقات البرلمانية.واستعرض عبدالعال خلال اللقاء أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب المصري، وفي مقدمتها قانون الاستثمار، إضافة إلى تشريعات مكافحة الإرهاب.وأكد رئيس البرلمان المالاوي من جانبه، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.// انتهى //22:38ت م0235