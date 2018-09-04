الجزائر 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسوقعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم حول انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية " الحزام والطريق " .وقع المذكرة وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل ورئيس اللجنة الصينية للتنمية والاصلاحات هي ليفنع ، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الثالث للتعاون الصيني - الإفريقي المنعقد حالياً بالعاصمة الصينية بكين.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ كشف عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013م بهدف بناء طريق حرير عصري يربط الصين براً وبحراً بجنوب شرق آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.// انتهى //22:40ت م0236