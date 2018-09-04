عام / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان يعقد لقاءه التوجيهي الثالث
الثلاثاء 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04 م واس
جيزان 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واس
افتتح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عبد الله بن محمد الشراحيلي ،اليوم، فعاليات اللقاء التوجيهي الثالث لمديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز .
وأكد الشراحيلي ، في مستهل اللقاء ، الالتزام بما يرد من الرئاسة من توجيهات للعمل الميداني والإداري والتحول الجديد للموارد البشرية بفرع الرئاسة والعمل على إبراز جهود الهيئة من خلال المعارض الدائمة بالهيئات والفرع ، مشيداً بخطة الرئاسة العامة ونجاحها في موسم حج هذا العام 1439 .
واستعرض اللقاء التقارير الخاصة بالعمل الميداني للفترة الثالثة من العام الحالي ، وسبل تفعيل الدور التوعوي والتوجيهي ضمن البرامج التي تنفذها الرئاسة , ومشاركات الفرع مع الجهات الحكومية في المعارض التوعوية أو من خلال اللوحات الإعلامية والشاشات الإلكترونية من أجل ايصال رسالة الهيئة , وتعزيز دور عضو الهيئة في توعية المجتمع والسعي لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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