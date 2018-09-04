جيزان 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسافتتح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عبد الله بن محمد الشراحيلي ،اليوم، فعاليات اللقاء التوجيهي الثالث لمديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز .وأكد الشراحيلي ، في مستهل اللقاء ، الالتزام بما يرد من الرئاسة من توجيهات للعمل الميداني والإداري والتحول الجديد للموارد البشرية بفرع الرئاسة والعمل على إبراز جهود الهيئة من خلال المعارض الدائمة بالهيئات والفرع ، مشيداً بخطة الرئاسة العامة ونجاحها في موسم حج هذا العام 1439 .واستعرض اللقاء التقارير الخاصة بالعمل الميداني للفترة الثالثة من العام الحالي ، وسبل تفعيل الدور التوعوي والتوجيهي ضمن البرامج التي تنفذها الرئاسة , ومشاركات الفرع مع الجهات الحكومية في المعارض التوعوية أو من خلال اللوحات الإعلامية والشاشات الإلكترونية من أجل ايصال رسالة الهيئة , وتعزيز دور عضو الهيئة في توعية المجتمع والسعي لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //22:55ت م0237