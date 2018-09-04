صبيا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأغلقت بلدية محافظة صبيا ، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية اليوم ، خمسة محلات تجارية وصادرت العديد من السلع التجارية لعدم صلاحيتها.وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زآحم الشهراني أن السلع التي تم مصادرتها شكلت "30" عربة بطاطس و"80" كيلو جرام من الخضار والفواكه و "30" طاولة خشبية و45 كيلو من العجين و "15" كيلو جرام من الأسماك و "25" كيلو من اللحم، إضافة لإصدار "150" مخالفة بحق المحلات المخالفة التي شملتها الجولة.وبين أن البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية قامت بمشاركة الدوريات الأمنية بمداهمة مطعم مخالف يقوم بإعداد الوجبات والأطعمة في موقع غير مطابق للاشتراطات الصحية وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة نظامية، أو شهادات صحية للعاملين داخل الموقع , وذلك ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، التي ستتواصل بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع .وأشار الشهراني إلى أن القسم النسائي ببلدية صبيا قام من جانبه بإغلاق ثلاثة محلات تجارية مخالفة للأنظمة وذلك ضمن جولاته الرقابية التي شملت "38" محلا نسائيا بصبيا، وتم خلالها إصدر " 7 " انذارات نتيجة لانتهاء الرخص، مفيداً أن البلدية مواصلة عملها الرقابي وعلى فترات صباحية ومسائية حددت بفرق رقابية تعمل بشكل مستمر لمواجهة أي طارئ وتطبيق النظام بحق أي مخالفة.// انتهى//23:33ت م0240