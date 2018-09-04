حائل 24 ذو الحجة 1439هـ الموافق 4 سيتمبر 2018م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز في مكتب سموه بقصر أجا اليوم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي .وناقش سموه مراحل انجاز المشاريع وأبرز التحديات التي تواجه إتمام بعضها ووضع الحلول المناسبة للمشاريع الأخرى .بعدها استعرض أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران المشروعات القائمة والمستقبلية وتم وضع خطة عمل تكاملية بين الجهات التنفيذية بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة بهدف تسريع خطوات الإنجاز بإذن الله .وفي ختام الاجتماع رفع سمو أمير منطقة حائل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي لمشاريع النقل في مناطق المملكة ومنها منطقة حائل ، مثمنا سموه جهود معالي وزير النقل ومعالي نائبه ومعاونيهم في الوزارة والمنطقة مبديا تطلع سموه نحو سرعة اتخاذ خطوات فاعلة من الوزارة ومن المقاولين تجاه الاحتياجات الملحة للمنطقة والوطن .// انتهى //23:47ت م0244