تونس 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسوقعت تونس والصين مذكرتي تفاهم تتعلق بإنشاء وحدة لتصنيع السيارات بتونس وانجاز مشاريع للبنية التحية بمناطق الجنوب التونسي .ووقع مذكرتي التفاهم التي جرت بحضور رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في إطار مشاركته في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد بالعاصمة الصينية بكين حالياً، كلاً من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي ورئيس مؤسسة الهندسة المدنية الصينية يوان لي .// انتهى //00:09ت م0247