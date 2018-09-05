واشنطن 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم محادثة هاتفية مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أكد خلالها دعم بلاده القوي للأرجنتين خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة بالنسبة لها.وقال ترامب بحسب البيان الصادر اليوم " إن الأرجنتين تعتبر شريكاً استراتيجياً منذ فترة طويلة للولايات المتحدة وحليفاً رئيسياً من غير التابعين لحلف الناتو، وأن الرئيس ماكري يقوم بعمل ممتاز في ظل هذا الوضع الاقتصادي والأزمة المالية التي تمر بها بلاده".وأضاف " لدي ثقة كبيرة في قيادة الرئيس ماكري وأنه يشجعه بقوة ويؤيد مشاركته مع صندوق النقد الدولي لتعزيز السياسات النقدية والمالية للأرجنتين من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية الحالية للبلاد".// انتهى //00:48ت م0248