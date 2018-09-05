جدة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسكرم معهد الجوازات مساء اليوم, المتميزين من منسوبي وطلبة معهد الجوازات المشاركين ضمن قوة الدعم والمساندة لأعمال الحج لعام 1439هـ, بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحي, وذلك بمقر جوازات منطقة مكة المكرمة بجدة .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم, ثم ألقى مدير معهد الجوازات قائد قوة الدعم والمساندة المقدم خالد بن محمد العتيبي كلمة أكد خلالها أن التكريم هو دليل على حرص ومتابعة مدير عام الجوازات واهتمامه بطلبة المعهد الذين بذلوا جهودا متميزة بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تمثل في تشغيل 103 كاونترات في كل مناوبة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تمثل في تشغيل 66 كاونتر في كل مناوبة .وأوضح أن التكريم سوف يترك أثراً إيجابياً في الطلبة لبذل المزيد من العطاء والجهد ويحفزهم نحو المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية ليستمر هذا المعهد صرحاً شامخاً يفتخر به كل من ينتسب لهذا القطاع .ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن الجهود المتميزة للمشاركين في أعمال الحج ، بعد ذلك تم تكريم المتميزين بأعمال الحج من الضباط والأفراد والموظفين والطلبة لعام 1439هـ .وفي ختام الحفل ألقى مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحي كلمة قدم خلالها شكره لطلبة المعهد والمشاركين في أعمال الحج لهذا العام, مشيداً بالجهود المتميزة لهم ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل في جميع فروع الجوزات وخاصة في المنافذ وفي موسم الحج .// انتهى //01:22ت م0250