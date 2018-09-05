الرياض 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واس



صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة وثمان وخمسين دقيقة (1958) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراضهما أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تزيد قوات التحالف إلا إصرارًا على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (188) صاروخًا.

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