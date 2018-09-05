اجتماعي / أكاديمية خدمات الزائرين بالمسجد النبوي تقيم محاضرة بعنوان (أحكام زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي)
الأربعاء 1439/12/25 هـ الموافق 2018/09/05 م واس
المدينة المنورة ٢٤ ذوالحجة 1439هـ الموافق ٤ سبتمبر 2018م واس
أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بأكاديمية خدمات الزائرين وبالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد اليوم محاضرة بعنوان ( أحكام زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي) ألقاها الشيخ أمين حاجيوف في رحاب المسجد النبوي .
وتحدث الشيخ أمين في مستهل المحاضرة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة وأنها البقعة التي كتب الله عز وجل أن يعيش فيها ويموت فيها ، كما تطرق للحديث عن عدة مسائل مهمه منها فضل وآداب زيارة المدينة والأماكن التي يشرع زيارتها والصفة المشروعة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم , وحذر من الوقوع في أخطاء بعض الناس خلال زيارتهم للمسجد النبوي الشريف , مؤكداً أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به .
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