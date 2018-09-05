المدينة المنورة ٢٤ ذوالحجة 1439هـ الموافق ٤ سبتمبر 2018م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بأكاديمية خدمات الزائرين وبالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد اليوم محاضرة بعنوان ( أحكام زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي) ألقاها الشيخ أمين حاجيوف في رحاب المسجد النبوي .وتحدث الشيخ أمين في مستهل المحاضرة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة وأنها البقعة التي كتب الله عز وجل أن يعيش فيها ويموت فيها ، كما تطرق للحديث عن عدة مسائل مهمه منها فضل وآداب زيارة المدينة والأماكن التي يشرع زيارتها والصفة المشروعة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم , وحذر من الوقوع في أخطاء بعض الناس خلال زيارتهم للمسجد النبوي الشريف , مؤكداً أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به .// انتهى //01:35ت م0253