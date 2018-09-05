بريدة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأقامت جمعية "سكر" ببريدة، اليوم معرضًا توعويًا بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في القصيم لتوعية الموظفين عن داء السكري، و سعيًا لتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية الكشف المبكر عن داء السكري وذلك تفعيلاً لحملة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل تحت شعار ( صحتك هدفنا ) .حيث أشاد فضيلة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد المجماج بالجمعية وأنشطتها المجتمعية وأهمية رسالتها تجاه المجتمع .وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية "سكر" أحمد التويجري أن الجمعية تهدف إلى مساعدة المجتمع وتوعيته ميدانيًا لخطر داء السكري والقدرة على اجتنابه أو التعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية الموجودة بالمعرض من خلال خبرات طبية تعمل بلجنة التثقيف بالجمعية، لافتًا النظر إلى أن المعرض يحتوي على أركان للعناية بالصحة والتغذية الصحية وقياس كتلة الجسم وركن خاص للقدم السكري و الركن الدوائي الذي يقدم توعية بالدواء لمرضى بالسكري.// انتهى //02:08ت م0254