المدينة المنورة ٢٤ ذوالحجة 1439هـ الموافق ٤ سبتمبر 2018م واسقامت مكتبة المسجد النبوي بإطلاق برنامجها ( إصدارات مكتبة المسجد النبوي العلمية بين يديك ) من خلال توزيع أكثر من 300 حقيبة على زائري المسجد النبوي وذلك ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا.وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي الشيخ عبدالله بن سليم العوفي ، أن الحقيبة تتضمن ماء زمزم ، وكتاب تعريفي للمكتبة ، مطبوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوكالة على سي دي بنظام PDF ، وكتاب ترجمة لمعاني القرآن الكريم للتحميل المجاني ، ومطوية للكتب الستة في الحديث للتحميل المجاني من خلا الباركورد ، مؤكدًا أن الكتب متوفرة بعدة لغات كاللغة الأوردية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والإندونيسية .// انتهى //03:04ت م0255