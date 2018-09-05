نيويورك 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واستراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف التجارية وتحت وطأة انخفاضات لأسهم فيسبوك ونايكي لكن بيانات أظهرت تسارع النشاط الصناعي الأمريكي في شهر أغسطس كبحت الخسائر.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.34 نقطة بما يعادل 0.05 % إلى 25952.48 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.79 نقطة أو 0.17 % ليسجل 2896.73 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 18.29 نقطة أو 0.23 % إلى 8091.25 نقطة.// انتهى //03:43ت م0256