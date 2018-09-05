المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسدشن رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني اليوم حملة بعنوان (صدى) تقيمها إدارة التخطيط والتطوير ممثلة بوحدة القياس، والتي تأتي ضمن سلسلة حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها السادس.وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير محمد بن راشد المرواني أن الحملة تهدف إلى استطلاع آراء الزوار بشكل يومي وتسجيل مقترحاتهم وملاحظاتهم عن الخدمات التي تحتاج إلى تحسين مستمر ومعالجتها لتقديم أفضل خدمة للحجاج والزائرين داخل المسجد النبوي.وأضاف أنه قد بلغ عدد المستطلعين والمستطلعات خلال الموسم ما قبل الحج ما يقارب 10 آلاف وكانت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 90%، كما وجه شكره إلى كل من إدارة شؤون الزيارة وإدارة الأمن وإدارة الساحات ومنسوبيهم على التعاون المثالي في تنظيم الحملة.// انتهى //04:14ت م0257