واشنطن 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيانًا يوم الثلاثاء رحبت فيه بنتيجة الوساطة التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تهدف إلى وقف أعمال العنف في العاصمة الليبية طرابلس وحولها وضمان حماية المدنيين.وقالت الدول بحسب البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية، إن الدول المذكورة تؤكد دعمها القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة خلال عمله على تحقيق وقف فوري ودائم للأعمال العدائية في العاصمة الليبية طرابلس، وهي خطوة حاسمة لدفع العملية السياسية وفق خطة عمل الأمم المتحدة.وأشارت الدول الأربع لملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة في 2 سبتمبر ، بأنه ينبغي لجميع الأطراف أن توقف الأعمال العدائية على الفور وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.وأكدت دعمها رئيس مجلس الوزراء فايز السراج، وحكومة الوفاق الوطني خلال فترة عملهم بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز المصالحة ودعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون.واختتمت الدول الموقعة على البيان بدعوة جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض إعلان وقف إطلاق النار، أو تهدد أمن المدنيين، أو تعوق الجهود الليبية للنهوض بالعملية السياسية.// انتهى //05:01ت م0258