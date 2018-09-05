طوكيو 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسقتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 340 جراء الإعصار "جيبي" الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عامًا.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو. ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة الـ 11. وبدأت السلطات في نقل بعض العالقين في مطار كوبي المجاور، باستخدام العبارات، بينما نقل آخرون إلى البر الرئيسي بالحافلات.وذكرت الهيئة أن المطار ظل مغلقًا اليوم، مما أدى إلى إلغاء 162 رحلة. وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار. وظل نحو 3ر1 مليون أسرة، بما في ذلك 1ر1 مليون في منطقة كينكي، بدون كهرباء في وقت مبكر اليوم، وفقًا لشركات الكهرباء المحلية.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية إن الاعصار الـ 21 هذا الموسم ضعف إلى مستوى "إعصار فوق مداري" فوق مضيق تارتاري قرب روسيا بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزيرة هوكايدو شمالاً أثناء الليل مما تسبب في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.وجيبى هو أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في اليابان منذ عام 1993، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو".// انتهى //09:23ت م0019