الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساستعرض الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أمس بمقر الجمعية بالرياض خطة الجمعية للعام 1440هـ ، مع مفوضي الجمعية .وبين الحربي أن الخطة اشتملت على العديد من الفعاليات التي يُنتظر أن تسهم في تعزيز القيم التربوية ، وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة ، وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة ، وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لدى المستهدفين كُل بحسب مرحلته العمرية .وأشار الأمين العام المساعد إلى أن خطة الجمعية للعام 1440هـ ، تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح ، وبما يتفق ومهمة الكشافة التي تسعى الى الإسهام في تربية الشباب من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة ، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يسهمون في بناء المجتمع .من جهته أكد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الخطة جاءت لتحقيق جملة من الأهداف والرؤى ومن أهمها الإسهام مع الكشافة العالمية من أن تكون الكشافة بحلول عام 2023 الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم ، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الايجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة ، وبما يتفق مع الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالم التي تعمل على مشاركة الشباب ، وتوفير البرامج التربوية ، والتنوع والاندماج ، والأثر الايجابي ، والاتصالات والعلاقات ، والحكومة .// انتهى //09:23ت م0020