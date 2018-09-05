الخليل 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين الثلاثة في جبل أبو رمان، وحارة أبو سنينة بمدينة الخليل، واعتقلتهم، وهم: زياد وحسين محمد علي أبو حسين (35 و32عاما)، وابن شقيقهما محمد أنور أبو حسين (26 عاما).// انتهى //09:27ت م0021