نجران 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسبدأت أمس، فعاليات الدورة العلمية الـ 15، التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة، ضمن البرنامج العلمي لتحفيظ المتون، وذلك في جامع الشيخ العسكري بحي الفيصلية بنجران.وأفاد مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الدورة تستمر ثلاثة أيام، ويقدمها الدكتور أحمد محمد النفيعي والدكتور أحمد حمد الونيّس، تتضمن تفسير كلمة التوحيد, والقواعد الأربع, وستة مواضع من السيرة, وشرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي.// انتهى //09:29ت م0022