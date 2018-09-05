نيودلهي 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جزئي لجسر بمدينة "كولكاتا" في ولاية "البنغال الغربية" بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، إلى 25 مصابًا.وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية أن هناك تقارير تفيد بمقتل شخص واحد على الأقل، مشيرة إلى أن عددًا من السيارات تحطمت تحت الجسر المنهار.وهرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار فور وقوع الحادث، كما سارع المواطنون المحليون إلى مساعدة السلطات في جهود الإنقاذ.بدوره، أعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند - عن أسفه للانهيار الجزئي للجسر في "كولكاتا".// انتهى //09:44ت م0028