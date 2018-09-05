بيروت 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 5 سبتمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالانعكاسات السلبية التي سادت الساحة السياسية بعد رفض الرئيس اللبناني ميشال عون للتشكلية الحكومة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري.وأشارت إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن سوريا يمكن أن تتجنب أكثر معاركها دموية حتى الآن إذا سارع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إلى إجراء محادثات بشأن حل الوضع في المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة.ولفتت صحف الأربعاء إلى إلقاء الشرطة المصرية القبض على شخص ألقى قنبلة يدوية بالقرب من السفارة الأميركية في وسط القاهرة من دون أن يؤدي ذلك الى أي أضرار مادية أو بشرية.وتحدثت عن إعلان الأمم المتحدة أمس، في بيان لبعثتها في ليبيا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.وأخبرت الصحف عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 في المواجهات التي وقعت بالبصرة بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، حيث اقتحم المحتجون أحد المباني الحكومية وأضرموا النار فيه.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سيدعو في نهاية شهلر سبتمبر الجاري الى عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات حول إيران.// انتهى //09:52ت م0030