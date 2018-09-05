حائل 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس ,سير العملية التعليمية في كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض في المدينة الجامعية يرافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري.والتقى خلال الجولة، عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المتخصصين حديثًا في كلية الطب والطلاب الجدد في كلية التمريض وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الكليات خلال الفترة المقبلة التي من شأنها تعزيز العملية التعليمية والتدريبية بالإضافة إلى المواضيع التي تهم الطلاب .وحث معاليه الطلاب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام والمواظبة والاهتمام بتفاصيل تخصصاتهم وضرورة تنظيم الوقت والاستفادة منه كما استمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عدد من المسائل.// انتهى //10:04ت م0031