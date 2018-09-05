القاهرة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بإطلاق الأمم المتحدة في جنيف غدًا مشاورات جديدة لبحث الملف اليمني.ولفتت الانتباه إلى استهداف صواريخ إسرائيلية لمواقع في محافظتي حماة وطرطوس المحاذيتين في سوريا، تزامنًا مع غارات روسية على إدلب.وتحدثت صحف الأربعاء عن استأنف البرلمان العراقي عقد جلسته الأولى لاستكمال المشاورات لانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان وحسم إعلان تسمية الكتلة الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة، بحضور نحو ١٢٠ نائبًا داخل قبة البرلمان من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ ٣٢٩ نائبًا.ونوهت الصحف بإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس يشمل إعادة فتح المطار بعد معارك أسفرت عن مصرع 50 شخصًا وإصابة 138 آخرين.وسلطت صحف مصر الضوء على إعلان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى، عزمه إلغاء نحو نصف وزارات الحكومة وزيادة الضرائب المفروضة على بعض الصادرات في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي في ظل انهيار العملة المحلية.// انتهى //10:04ت م0032