الطائف 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أكثر من 520 عملاً لإعادة تهيئة الطبقة الإسفلتية للشوارع الفرعية والرئيسة وإصلاح الحفر وتعديل المناسيب والهبوطات الأرضية، وشمل برنامج التأهيل 14 حياً بالطائف والضواحي منها أحياء الوسام، والقمرية، وشهار، والمنتزه، والمتناه، والحلقة الشرقية، والحوية وعشيرة، والعطيف، وشارع خالد بن الوليد، وحسان بن ثابت وشارع الستين بالحوية.وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة الطائف المهندس محمد السفياني، أن الأمانة شكلت فرق لدراسة حالة الطبقات الإسفلتية بالشوارع ومستوى الكثافة المرورية عليها، إضافةً إلى دراسة تطوير بعض الشوارع، مع تنفيذ برنامج الصيانة الشاملة للشوارع في غير أوقات الذروة وفق البرنامج المعد لذلك.وشملت أعمال الإصلاح الكشط وإعادة السفلتة ودعم بعض الشوارع بطبقة ثانية ومعالجة التشققات والحفر وتسوية بعض المواقع ودعم أعمال صيانة الأرصفة والإنارة.// انتهى //13:23ت م0085