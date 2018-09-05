مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 عربة كهربائية لنقل ذوي الهمم وكبار السن في ساحات المسجد الحرام.وأبان مدير العلاقات العامة بالرئاسة راجح الحارثي، أن الرئاسة توفر العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الهمم على مدار الساعة ، حيث حرصت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على تكثيف جهودها في موسمي الحج والعمرة نظراً لزيادة أعداد الحجاج وحرصاً .وأفاد أن هذه الخدمات تقدم من خلال موظفين مؤهلين بلغ عددهم لهذا العام 65 موظفاً حرصت الرئاسة على تأهيلهم وتدريبهم لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة .// انتهى //13:25ت م0086