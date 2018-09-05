تبوك 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التربية الخاصة، أمس، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية التوحد بالمنطقة، تعني برعاية ودعم أطفال التوحد وأسرهم اجتماعياً ونفسياً بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان، وعضو مجلس إدارة الجمعية منار سليمان منقره.وأفادت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم منطقة تبوك أسماء العنزي، أن الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز الخدمات المقدمة لأطفال طيف التوحد وأسرهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك والقطاعات الخدمية المختلفة.ولفتت العنزي إلى أن أهم بنود المذكرة يتمثل في إسهام الإدارة في حصر الفئة المستهدفة، وتأمين التدريب ومقراته وتقديم الاستشارات وعقد الشركات المهتمة بهذه الفئة والمشاركة في اللقاءات والندوات والفعاليات التي تنفذها الجمعية، إضافةً إلى العمل على تدريب وتأهيل أطفال ذوي اضطراب التوحد لضمهم إلى فصول الدمج.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بتبوك الدكتور سالم خليل الضاحي، أن الجمعية ستتمكن من خلال هذه الاتفاقية إلى الوصول إلى الفئة المستهدفة من خلال المسح الميداني للروضات والحضانات التابعة لإدارة التعليم لمعرفة من لديهم طيف توحد وإعداد قاعدة بيانات بذلك وتحديد المدارس الأهلية المؤهلة للدمج وتعليم الأطفال ذوي اضطراب التوحد وتقديم الدعم الفني والمشاركة في الفعاليات المنظمة من قبل إدارة التربية الخاصة "بنين وبنات" بتعليم تبوك.// انتهى //13:26ت م0087