أبها 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسدعا المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير أهالي مدينة أبها وضواحيها إلى حضور اللقاء العاشر بالمواطنين الذي سيعقد مساء الأحد المقبل على مسرح أمانة منطقة عسير.وأشار رئيس المجلس اللواء متقاعد محمد بن سعيد آل بريق، أن اللقاء سيعقد بحضور جميع أعضاء المجلس وعدد من مسؤولي أمانة منطقة عسير، وسيتم خلاله اطلاع أهالي مدينة أبها وضواحيها على العديد من الأعمال التي قام عليها المجلس خلال الفترة الماضية.وأشار "آل بريق" إلى أن الدعوة عامة لجميع الأهالي والمهتمين، ورحب بأي مقترحات تدفع بعجلة العمل البلدي بشكل أفضل.// انتهى //13:27ت م0088