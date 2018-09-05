سكاكا 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسنظمت جامعة الجوف أمس لقاءً للطلاب المستجدين ,بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري،وذلك بالقاعة الرئيسية في المدينة الجامعية بسكاكا .وانطلق الحفل بجولة المدير وقيادات الجامعة في المنصات الخدمية المصاحبة، حيث استعرضت مجموعة من الإدارات والعمادات المساندة خدماتها المقدمة للطلبة، كما شاركت الأندية الطلابية عبر منصة خاصة، توفر معلومات حول مجمل الفرص التطوعية وغيرها، التي توفرها عمادة شؤون الطلاب من خلال هذه الأندية.وتضمنت الفعالية عرض فيلم تعريفي يوضح مكونات المدينة الجامعية من منشآت ومرافق، والخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب، ومكونات دليل الطالب الجامعي، وحقوقه وواجباته .ودعا الدكتور البشري الطلاب المستجدين، إلى استكشاف وصقل مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، عبر الانخراط في البرامج والأنشطة اللامنهجية، التي توفرها عمادة شؤون الطلاب.// انتهى //13:31ت م0089