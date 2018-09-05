الدمام 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، ومديراء العموم، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة.واطلع سموه على عدد من الموضوعات التي تهم عمل الهيئة الملكية بالجبيل وأبرز الأعمال التي تقوم بها الهيئة، مستعرضاً سموه أبرز الخطط التي تنفذها الهيئة وأبرز خدمات التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، منوهاً بالدعم الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.من جانبه شكر الدكتور العتيبي سمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال والتوجيهات السديدة، سائلا الله العلي القدير التوفيق للجميع.// انتهى //13:34ت م0091