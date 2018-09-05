الدمام 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، في مكتب بالإمارة اليوم ، رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز بيان الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالخبر والدمام مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ عبدالحميد البديع ومنسوبي المركز.واطلع سموه على جهود المركز الخيري في المنطقة، مؤكداً على أهمية تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع ، مشيداً سموه في الوقت ذاته بتوجه المركز الخيري نحو العمل على التطبيقات الذكية التي تعنى بتعليم القرآن الكريم بيسر وسهولة.من جهته قدم الشيخ عبدالحميد البديع شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على اهتمامها ومتابعتهما لكافة أنشطة الجهات الخيرية لا سيما ما يتعلق بكتاب الله تعالى.// انتهى //13:38ت م0094