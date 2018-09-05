تونس 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بالعاصمة الصينية بكين اليوم، ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية الصينية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي.وبحث اللقاء سٌبل دفع الاستثمار في تونس في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبنية التحتية والطاقة والطاقات المتجددة والقطاع المالي.// انتهى //13:38ت م0095