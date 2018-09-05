تونس 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يزور الصين حالياً, للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي.وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الشاهد أعلن عقب اللقاء أن الصين ستمنح بلاده 7ر39 مليون دولار ستخصص لمشاريع تنموية في الجهات الداخلية، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على تسريع فتح خط جوي مباشر بين تونس وبكين, بهدف رفع مستوى المبادلات التجارية, ودفع تدفق السياح الصينين نحو الوجهة التونسية، وفتح مجالات تعاون وأسواق جديدة موجهة للتصدير بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق".// انتهى //16:56ت م0184